«Муллократия» снова в истерике из-за мнимых угроз

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Антиазербайджанское и антироссийское безумие в Иране продолжает набирать обороты, и его риторика с каждым днем становится всё более абсурдной.

Как передает Minval, председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана, Эбрахим Азизи, вновь решил вспомнить про Зангезурский коридор, объявив его «критической чертой» для Ирана. Он пригрозил «решительной и твердой реакцией» на любые попытки реализовать проект. Интересно, что это за «твердая реакция»? Иран, который даже не может справиться с собственными внутренними проблемами и регулярно оказывается в неудобном положении благодаря действиям Израиля, вдруг вспоминает о твёрдости?

Азизи также назвал идею создания Великого Турана «фантазией». Ну что ж, видимо, зависть к амбициям соседей сильна.

Не остался в стороне и заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад, который напомнил, что политика Ирана якобы основана на национальных интересах и призвал Россию и Азербайджан «уважать границы». «Мой совет России и Азербайджану – уважать границы», – с важным видом произнес он. Правда, не уточнил, как это коррелирует с вмешательством Ирана в дела других стран.