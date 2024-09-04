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На кинофестивале в Анталье покажут фильм Эльчина Мусаоглу

На кинофестивале в Анталье покажут фильм Эльчина Мусаоглу

Художественный фильм «Марьям» заслуженного деятеля искусств Азербайджана Эльчина Мусаоглу будет представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля Altın Portakal, который пройдет в Анталье с 5 по 15 октября текущего года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля.

Кинолента рассказывает трогательную историю девушки, которая приезжает в Азербайджан с целью встретиться с отцом, которого она много лет считала мертвым. Героиня сталкивается с истиной, которая кардинально меняет ее жизнь и заставляет ее переосмыслить все, что она знала до этого момента.

Производство картины осуществлялось совместными усилиями киностудии «Азербайджанфильм», турецкого телеканала TRT и студии Sinema evi при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль Altın Portakal, который является одним из самых значимых и крупнейших кинофестивалей Турции, привлекает внимание к лучшим произведениям кинематографа со всего мира. Участие фильма «Марьям» в этом фестивале подчеркивает международное признание азербайджанского кино и способствует культурному обмену между странами.

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