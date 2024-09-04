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Медведев пригрозил Украине санитарным кордоном до польской границы

Медведев пригрозил Украине санитарным кордоном до польской границы

Санитарный кордон на границе с Украиной необходим России для защиты своих территорий от прилетов снарядов ВСУ, его ширина зависит от того, оружие какого типа будет поставляться Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет – никто не знает, но он должен быть достаточным. Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – приводит ТАСС его слова.

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