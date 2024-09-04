В США лишь сейчас опознали человека, умершего 47 лет назад

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В США наконец идентифицировали личность мужчины, известного как Человек из Пиннакла, тело которого было найдено замерзшим в пещере в Пенсильвании 47 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это стало возможным после того, как полицейский случайно обнаружил утерянную папку с отпечатками пальцев.

16 января 1977 года туристы обнаружили замерзшее тело мужчины в пещере под горой Пиннакл. Полиция не смогла установить его личность ни по внешности, ни по одежде или вещам. Вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка наркотиками, без признаков насильственной смерти.

Во время вскрытия были сняты отпечатки пальцев и сделаны стоматологические записи, но отпечатки впоследствии затерялись. Только в 2019 году полиция снова взялась за это дело. Стоматологические данные были сопоставлены с двумя случаями исчезновения во Флориде и Иллинойсе, однако к эксгумированному телу они не имели никакого отношения.

После нескольких лет поиска, в августе 2024 года, полицейский Иэн Кек нашел затерявшуюся карточку с отпечатками пальцев. С помощью эксперта ФБР по дактилоскопии отпечатки удалось сопоставить с данными пропавшего 27-летнего Николаса Пола Грабба из Форт-Вашингтона, штат Пенсильвания.

Членам семьи Грабба сообщили результаты расследования, и они попросили полицию передать им останки для захоронения на семейном участке.