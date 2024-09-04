Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото) |
Бегунья Ламия Велиева выиграла Паралимпиаду с мировым рекордом (фото, видео) |
Итоги выборов в ММ: МИД России осудил предвзятые оценки Запада |
Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС |
Роковой сентябрь для Еревана: «Железный кулак» наготове, время создания правительства в изгнании пришло |
На фотоконкурсе в России одной из лучших стала работа о грузчике из Азербайджана |
Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина |
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео) |
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии |
Главное Странности

В США лишь сейчас опознали человека, умершего 47 лет назад

В США лишь сейчас опознали человека, умершего 47 лет назад

В США наконец идентифицировали личность мужчины, известного как Человек из Пиннакла, тело которого было найдено замерзшим в пещере в Пенсильвании 47 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это стало возможным после того, как полицейский случайно обнаружил утерянную папку с отпечатками пальцев.

16 января 1977 года туристы обнаружили замерзшее тело мужчины в пещере под горой Пиннакл. Полиция не смогла установить его личность ни по внешности, ни по одежде или вещам. Вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка наркотиками, без признаков насильственной смерти.

Во время вскрытия были сняты отпечатки пальцев и сделаны стоматологические записи, но отпечатки впоследствии затерялись. Только в 2019 году полиция снова взялась за это дело. Стоматологические данные были сопоставлены с двумя случаями исчезновения во Флориде и Иллинойсе, однако к эксгумированному телу они не имели никакого отношения.

После нескольких лет поиска, в августе 2024 года, полицейский Иэн Кек нашел затерявшуюся карточку с отпечатками пальцев. С помощью эксперта ФБР по дактилоскопии отпечатки удалось сопоставить с данными пропавшего 27-летнего Николаса Пола Грабба из Форт-Вашингтона, штат Пенсильвания.

Членам семьи Грабба сообщили результаты расследования, и они попросили полицию передать им останки для захоронения на семейном участке.

Теги:
Из этой рубрики
В США лишь сейчас опознали человека, умершего 47 лет назад
Странности

В США лишь сейчас опознали человека, умершего 47 лет назад

2024/09/04, 00:20
Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)
Странности

Карл III оконфузился, перерезая символическую ленточку (видео)

2024/09/03, 23:35
Египтянин выучился в России на программиста и отправился на войну с Украиной
Странности

Египтянин выучился в России на программиста и отправился на войну с Украиной

2024/09/03, 22:44
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана
Странности

За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана

2024/09/03, 00:45
В НАТО разъяснили нежелание сбивать российские ракеты и дроны
Странности

В НАТО разъяснили нежелание сбивать российские ракеты и дроны

2024/09/02, 21:33
Депутат Госдумы: Скоро некому в Тайване будет открывать свой вонючий рот
Странности

Депутат Госдумы: Скоро некому в Тайване будет открывать свой вонючий рот

2024/09/02, 20:05
Гарегин II подтвердил реваншистские настроения Армении
Странности

Гарегин II подтвердил реваншистские настроения Армении

2024/09/02, 13:02
Постпред Украины в Совбезе ООН намекнул на смерть Лаврова
Странности

Постпред Украины в Совбезе ООН намекнул на смерть Лаврова

2024/09/02, 10:15
Оборотная сторона выборов: мусаватист едва не задушил наблюдателя (видео)
Странности

Оборотная сторона выборов: мусаватист едва не задушил наблюдателя (видео)

2024/09/01, 19:50