На кинофестивале в Венеции показали азербайджанские фильмы

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На 81-м Венецианском кинофестивале впервые состоялся показ двух азербайджанских фильмов.

В рамках фестиваля были показаны фильмы «Монолог одинокого человека» Эмина Эфендиева о Второй карабахской войне и «Творцы» Шамиля Алиева об азербайджанской архитектуре ХХ века.

В фильме «Творцы» на фоне жизни и творчества известных архитекторов Микаила Гусейнова и Садика Дадашева показаны заслуги великого лидера Гейдара Алиева в развитии архитектуры и защите интеллигенции от преследований со стороны советского режима, защита их от власти режима.