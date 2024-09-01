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Россия грозит изменить свою ядерную доктрину

Россия грозит изменить свою ядерную доктрину

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со «спецоперацией»

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — приводит ТАСС слова Рябкова.

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