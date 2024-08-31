Пашинян жаловался на военные закупки Азербайджана

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Премьер Армении Никол Пашинян на пресс-конференции выразил недовольство по поводу того, что Азербайджан может покупать оружие у таких стран, как Италия, Пакистан, Словакия, Сербия, Болгария и Израиль, тогда как Армения сталкивается с ограничениями на закупки из Франции и Индии.

Пашинян подчеркнул, что Азербайджан имеет военно-техническое сотрудничество, как минимум, с тремя странами ЕС, и добавил, что Армения «располагает разведданными» по этому поводу, хотя не акцентирует на этом внимание ежедневно.

Он также отметил, что военные расходы Азербайджана составляют 17% от ВВП, что «беспрецедентно высоко», тогда как в Армении этот показатель составляет лишь 4-5%.