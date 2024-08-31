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Пашинян отверг посредничество Путина

Пашинян отверг посредничество Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не может быть посредником в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций. Он отметил, что посредничество зависит от обстоятельств, и задался вопросом, как страна, обвиняющая Армению в саботаже, может выступать посредником.

Пашинян раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова за комментарии о разблокировании коммуникаций.

Пашинян заявил, что региональные коммуникации до сих пор не разблокированы из-за не связанных и противоречащих духу Трехстороннего заявления комментариев со стороны российских партнеров. Он отметил, что эти заявления зачастую шли вразрез с указом президента РФ от 9 или 10 ноября.

Пашинян подчеркнул, что Армения «не саботирует этот вопрос, а наоборот, заинтересована в разблокировании коммуникаций в рамках проекта «Перекресток мира»».

«Этим заявлением Россия уже исключила себя из любого посредничества. Где вы видели, чтобы посредник обвинял одну из сторон, тем более абсолютно безосновательно», — подчеркнул Пашинян.

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