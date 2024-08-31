Роман Багдасарян: Армяне жили в чужих домах в семи районах Азербайджана…

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Карабахские армяне, покинувшие земли Азербайджана, считают себя в Армении людьми первого сорта.

Об этом, как пишет Minval, заявил на youtube-канале ArmVlog армянский блогер Роман Багдасарян.

«Они хотят жить в Ереване и считают себя людьми первого сорта. При этом они не хотят получать гражданство Армении, они им брезгуют. Они не хотят, чтобы их дети служили в армии Армении – 95 процентов карабахцев не отправляют своих детей в армянскую армию», – отметил он.

«Карабахцы за деньги пришли первого марта 2008 года убивать ереванцев – им все равно, кого резать и убивать. Они это делают с удовольствием.

Они жалуются на то, что им дают мало денег. При этом они не хотят жить на границе. Извините, но вы жили в деревнях в Мардакертском районе, Мартунинском, Аскеранском. Вы жили в деревнях Гардрутского района.

Вы жили в чужих домах в семи районах Азербайджана – жили и в Кяльбаджаре, в Губадлы, в Физули и Агдаме.

И теперь все деревенские карабахцы вдруг решили, что они должны идти в ереванскую оперу, что они должны работать в консерватории», – выражает недовольство Роман Багдасарян.