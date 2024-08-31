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В уставе МУС есть лазейки, позволяющие Монголии не арестовывать Путина

В уставе МУС есть лазейки, позволяющие Монголии не арестовывать Путина

Монголия как подписант Римского устава обязана сотрудничать с Международным уголовным судом (МКС), однако может быть освобождена от обязанности арестовать российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал представитель Суда Фади эль-Абдалла в комментарии BBC.

«Государства-участники суда, в частности, Монголия, обязаны сотрудничать, согласно главе IX Римского устава – соглашению, на основании которого был создан Международный уголовный суд», – заявил он.

Вместе с тем соглашение предусматривает, что при определенных обстоятельствах государства могут быть освобождены от обязательства производить арест.

В частности, если они будут вынуждены «нарушить договорные обязательства с другим государством» или если это «нарушит дипломатический иммунитет личности или имущества третьего государства».

По словам Эль-Абдалла, в случае отказа от сотрудничества судьи МКС могут сделать соответствующее заключение и сообщить об этом Ассамблею государств-участников. После этого Ассамблея может принять любые меры, которые она сочтет нужным.

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