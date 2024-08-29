Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
В Беларуси впервые сбили российский беспилотник |
Турция обвинила США в провале переговоров Москва-Киев в Стамбуле |
Баку накрыла туркменская пыль |
Дуров освобождён под залог в €5 млн, ему грозит 10-летний срок (обновлено, видео) |
В России полностью поддерживают Азербайджан на пути в БРИКС (видео) |
«Карабах» вновь проиграл загребскому «Динамо» (фото, видео) |
Главное Странности

Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова

Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова

Компания Meta начала ограничивать свободу слова на своей платформе, удаляя публикации, содержащие критику действий французских властей после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили пользователи соцсети.

Как сообщал ранее Minval, генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил на днях Конгрессу, что высокопоставленные сотрудники администрации Джо Байдена оказывали давление на компанию с целью цензуры контента, касающегося COVID-19, во время пандемии. Он также отметил, что компания принимала тогда решения, которые сегодня бы не приняла.

Теги:
Из этой рубрики
Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова
Странности

Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова

2024/08/29, 15:39
МИД Латвии: «Грузия не развивается так, как нам бы хотелось»
Странности

МИД Латвии: «Грузия не развивается так, как нам бы хотелось»

2024/08/29, 14:29
Буданов «появился» в Шереметьево
Странности

Буданов «появился» в Шереметьево

2024/08/29, 12:13
Сын Кадырова получил медаль
Странности

Сын Кадырова получил медаль

2024/08/28, 22:54
Туск поделился проблемами с уничтожением российских дронов над Польшей
Странности

Туск поделился проблемами с уничтожением российских дронов над Польшей

2024/08/28, 21:22
92 гражданам США запрещен въезд в Россию
Странности

92 гражданам США запрещен въезд в Россию

2024/08/28, 20:01
Захарова обвинила Запад в спонсировании терроризма
Странности

Захарова обвинила Запад в спонсировании терроризма

2024/08/28, 18:00
Чего хочет Окампо? Ничего не хочет, просто танцует
Странности

Чего хочет Окампо? Ничего не хочет, просто танцует

2024/08/28, 14:03
Что скрывает Франция?
Странности

Что скрывает Франция?

2024/08/28, 09:00