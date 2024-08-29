Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова

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Компания Meta начала ограничивать свободу слова на своей платформе, удаляя публикации, содержащие критику действий французских властей после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили пользователи соцсети.

Как сообщал ранее Minval, генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил на днях Конгрессу, что высокопоставленные сотрудники администрации Джо Байдена оказывали давление на компанию с целью цензуры контента, касающегося COVID-19, во время пандемии. Он также отметил, что компания принимала тогда решения, которые сегодня бы не приняла.