Развод с Беном Аффлеком надломил Джей Ло

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Дженнифер Лопес тяжело переживает развод с Беном Аффлеком, сообщают источники из ее окружения.

Певица избегает публичных выступлений и комментариев после подачи документов на развод. Инсайдеры отмечают, что Лопес пыталась спасти брак, но Аффлек не оставил ей другой выбор.

«Для нее было невероятно тяжело, что Бен решил отстраниться от их брака и продлить жизнь, оставив ее позади. Она не хотела развода. Она хотела разобраться. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдастся. Для нее было почти пыткой ждать», – говорит инсайдер изданию Page Six.

Хотя решение было нелегким, сейчас его поддерживают родные и друзья, считающие, что это был правильный шаг.