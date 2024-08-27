Триумф фильма Орхана Агазаде на фестивале в Южной Корее

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Фильм «Возвращение киномеханика» получил Гран-при южнокорейского фестиваля документального кино «EBS International documentary».

Об этом сообщил режиссер фильма Орхан Агазаде, передает АПА.

Отметим, что фильм производства 2024 года снят на азербайджанском и талышском языках. Хронометраж фильма 87 минут. Режиссер и сценарист фильма гибридного жанра – Орхан Агазаде, оператор – Даниэль Гулиев, монтажер – Николь Шмайер, звукорежиссер – Мортеза Наджафло, продюсеры – Лино Реттингер и Франсуа-Пьер Клавель.

Фильм является совместным производством Германии (Lichtblick Film) и Франции (Kidam).