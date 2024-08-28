Что скрывает Франция?

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Весь мир следит за судьбой задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Официальные структуры Франции очень скудно информируют общественность «о ходе расследования», начатого, как выяснилось, еще в прошлом месяце.

Что лежит на поверхности?

«Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — заявил в понедельник президент Эммануэль Макрон. — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. Арест главы Telegram произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями».

Но с точки зрения логики, Макрон лжет как дышит. Потому как политики разных стран говорят об абсурдности предъявленных Дурову обвинений, за которыми стоит только одна задача – ограничить как раз свободу коммуникаций в Telegram, взять эту сеть под полный контроль. И это именно политическое решение, под каким бы соусом оно ни преподносилось.

И вполне объяснимо то, что официальных заявлений от парижской прокуратуры о конкретных причинах задержания Дурова до сих пор сделано не было, несмотря на то что сегодня – четвертый день ареста. Напомним, Дурова задержали субботним вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку. Сейчас же французские власти лихорадочно колдуют над материалами уголовного дела, пытаясь составить обвинение против Павла, которое выглядело бы убедительно.

Буквально в эти часы была распространена информация о том, что Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

Другими СМИ сообщается, что следствие ведут подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству. И что самое смешное и нелепое, упоминается «некий неизвестный»: «Судебное расследование было открыто в отношении неназванного лица. Павел Дуров допрашивается следователями».

То есть следствием не определен не только субъект преступления, но не известен даже объект преступления. Но это не помешало правоохранителям составить список надуманных обвинений, а он достаточно объемный: объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления; предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

Расследование также касается соучастия:— в администрировании онлайн-платформы, позволяющей осуществлять незаконные транзакции; — в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер;— в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств, соучастия в мошенничестве организованной группой;— в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования или программы, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

Дело также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую им информацию или документы.

То есть общие контуры уже прорисовываются, остается только найти сам факт преступления, чтобы зацепиться за него.

Настораживает то, что французские политологи не видят в аресте Дурова ничего предосудительного, оправдывая тем самым действия властей и заявляя, что все просто, потому как Telegram уже много лет используют наркоторговцы, торговцы оружием, террористы и различные мошенники.

Со стороны эти заявления выглядят абсурдными, потому что нет ни одной сети, возможностями которой не воспользовались бы криминальные элементы. Весь интернет пестрит предложениями купить нелегальные товары и воспользоваться сомнительными услугами. В частности, несколько лет назад была распространена информация о том, что в соцсети Facebook была открыта такая торговая площадка Marketplace, где продавалось все: начиная от оружия и заканчивая оказанием сексуальных услуг. Но подразделения, отвечающие за борьбу с преступлениями, не углядели в этом повода для ареста Марка Цукерберга.

И второй момент, Telegram был создан не вчера. Естественно, что с самого его основания криминальные структуры в том числе воспользовались преимуществами этой сети и стали вести скрытые переписки. Но где все это время были радетели законности и порядка? Почему не расследовали? Почему именно сейчас возникла необходимость арестовать Дурова и обвинить его в соучастии и покрывательстве преступных сетей?

Что происходит на самом деле?

Очевидно же, что затеяна авантюра, в основе которого стоит отказ Дурова сотрудничать со спецслужбами крупных противоборствующих держав, которые хотели бы завладеть ключами от платформы и использовать ее в своих интересах. Но здесь еще моменты, скрытые от наших глаз, с далеко идущими последствиями. Возможно, что, приземлившись во Франции, Павел Дуров выбрал из двух зол меньшее, потому как столкнулся с серьезными угрозами в свой адрес.

Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис (Карибские острова), Франции и ОАЭ. Французский паспорт Дуров получил в августе 2021 года. Напомним, что уже высказали версию, что в Баку Павел Дуров приехал вовсе не отдыхать, а пытался получить аудиенцию у президента России Владимира Путина, совершившего 18-19 августа государственный визит в Азербайджан. А поскольку встретиться с Путиным не удалось, в ход для обеспечения собственной безопасности был пущен план «Б». Дуров не мог не знать, что он находился в розыске во Франции, тем не менее частный джет бизнесмена направился в воздушное пространство именно этой страны.

Сейчас Россия и ОАЭ потребовали от Франции предоставить задержанному в Париже Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам, но, скорее всего, это лишь формальность, чтобы показать заинтересованность в защите интересов и прав своего гражданина. И кстати, адвокат Ален Дюфло вчера уже заявил, что Франция не станет экстрадировать Павла Дурова в США.

Telegram — это основная социальная сеть, через которую распространяется информация из открытых источников о российско-украинской войне. Она включает в себя кадры, а также мнения и аналитику из российских и украинских военных источников. Значительное изменение политики Telegram может оказать существенное влияние на информационную сферу этой войны, считают военные эксперты.

Рамелла Ибрагимхалилова