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Politico: Макрон — фанат Telegram

Politico: Макрон — фанат Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон является активным пользователем Telegram, сообщает Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата.

Издание отмечает, что Telegram также широко используется как членами кабинета министров Франции, так и политическими деятелями всех уровней и партий. Особенно мессенджер популярен у сторонников Макрона.

Собеседник показал Politico переписку с французским лидером 26 августа, когда основатель мессенджера Павел Дуров уже находился под стражей. В статусе, где отображается время последнего посещения, было написано «был недавно». Это означает, что Макрон мог использовать Telegram в течение последних нескольких суток.

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Politico: Макрон — фанат Telegram
Странности

Politico: Макрон — фанат Telegram

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