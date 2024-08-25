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Россиянка недовольна «прилипчивыми» турками

Россиянка недовольна «прилипчивыми» турками

Отдых российской туристки в Турции оказался испорченным из-за хамского поведения местных мужчин. Своим возмущением женщина поделилась с РИА «ФедералПресс». По словам Натальи, в компании друзей её не трогали, но стоило ей оказаться одной, как мужчины начинали проявлять излишнее внимание.

«Я много слышала о том, какие прилипчивые могут быть турки, но не думала, что это проблема», — возмутилась туристка из России.

За время отдыха к женщине приставали охранник отеля, таксист, продавцы в магазинах и незнакомцы на пляже. Особенно россиянка выделила момент, когда её преследовал неизвестный на мопеде. Туристка подчеркнула, что российские мужчины не ведут себя подобным образом. Турки, по её словам, не понимают, когда им отказываешь.

«Только когда настойчиво пошлёшь, тогда они и уходят», — подытожила Наталья.

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