Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Ушел из жизни последний участник II Мировой войны из Имишлинского района |
Подземный толчок в Шамахы |
Главное Странности

СМИ: В России чиновникам и бизнесменам предписано удалить переписки в Telegram

СМИ: В России чиновникам и бизнесменам предписано удалить переписки в Telegram

Российский телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам, сообщил днем 25 августа, что власти поручили чиновникам и некоторым крупным бизнесменам удалить служебные переписки в «Телеграме» после того, как во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

По информации источников издания, такое поручение получили сотрудники некоторых силовых ведомств, администрации президента и правительства России, а также высокопоставленные сотрудники Минобороны РФ.

При этом некоторые чиновники, которых опросила Baza, сообщили, что их не просили удалять переписку в телеграме. Собеседники издания добавили, что ожидают такие указания 26-27 августа.

Одновременно с этим российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала в телеграме, что «все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать».

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: В России чиновникам и бизнесменам предписано удалить переписки в Telegram
Странности

СМИ: В России чиновникам и бизнесменам предписано удалить переписки в Telegram

2024/08/25, 16:53
Медведев: Макрон, убирайся из Франции
Странности

Медведев: Макрон, убирайся из Франции

2024/08/25, 14:02
Алаудинов вспомнил, как Зеленский "в слезах извинялся" перед Кадыровым
Странности

Алаудинов вспомнил, как Зеленский «в слезах извинялся» перед Кадыровым

2024/08/25, 11:07
Посол Франции и глава Минобороны Армении могли обсудить провокации против Азербайджана
Странности

Посол Франции и глава Минобороны Армении могли обсудить провокации против Азербайджана

2024/08/23, 12:03
Пытавшийся изнасиловать корову в Таиланде россиянин пообещал Путину пойти в армию
Странности

Пытавшийся изнасиловать корову в Таиланде россиянин пообещал Путину пойти в армию

2024/08/22, 23:48
Пашинян посоветовал Мирзояну оставить в покое баранов и заняться дипломатией
Странности

Пашинян посоветовал Мирзояну оставить в покое баранов и заняться дипломатией

2024/08/22, 16:00
Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям
Странности

Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям

2024/08/22, 12:05
Соратники Пашиняна забросали здание посольства Беларуси помидорами и яйцами
Странности

Соратники Пашиняна забросали здание посольства Беларуси помидорами и яйцами

2024/08/21, 12:43
Призывы к бойкоту SOCAR в Украине: неуместная реакция на фоне значительной помощи
Странности

Призывы к бойкоту SOCAR в Украине: неуместная реакция на фоне значительной помощи

2024/08/21, 11:37