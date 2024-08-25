СМИ: В России чиновникам и бизнесменам предписано удалить переписки в Telegram

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Российский телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам, сообщил днем 25 августа, что власти поручили чиновникам и некоторым крупным бизнесменам удалить служебные переписки в «Телеграме» после того, как во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

По информации источников издания, такое поручение получили сотрудники некоторых силовых ведомств, администрации президента и правительства России, а также высокопоставленные сотрудники Минобороны РФ.

При этом некоторые чиновники, которых опросила Baza, сообщили, что их не просили удалять переписку в телеграме. Собеседники издания добавили, что ожидают такие указания 26-27 августа.

Одновременно с этим российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала в телеграме, что «все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать».