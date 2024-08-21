Призывы к бойкоту SOCAR в Украине: неуместная реакция на фоне значительной помощи

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Призыв некоторых украинцев бойкотировать автозаправки государственной компании Азербайджана SOCAR вызывает недоумение. В социальных сетях активисты призвали украинцев отказаться от использования заправок SOCAR из-за сотрудничества Азербайджана с Россией.

Азербайджанская общественность не помнит случаев, когда Украина прекращала сотрудничество с Арменией на протяжении 30 лет, в то время как Ереван удерживал наши территории под оккупацией. Причём абсурдность ситуации усугубляется тем, что Украина сама не прекратила сотрудничество с Россией в ряде сфер, включая транзит газа. Киев получает миллионы за транзит российского газа. Соответственно, такие упрёки в адрес Баку выглядят неуместными и контрпродуктивными.

Стоит напомнить украинцам, чья память, кажется, коротка: SOCAR Energy Ukraine с начала войны бесплатно предоставила более 200 тысяч литров топлива для автомобилей скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В дополнение к этому, Азербайджан отправил более 2000 тонн гуманитарных грузов, включая медикаменты и продукты питания.

Поддержка Азербайджана также включала значительное количество электрооборудования, включая 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов, что помогло восстановить энергосистему Украины. Общая стоимость помощи, предоставленной Азербайджаном, превысила $33 млн. В 2023 году Азербайджан направил ещё одну партию электрооборудования на сумму $7,6 млн, чтобы поддержать устойчивое электроснабжение пострадавших регионов.

Помимо этого, Азербайджан активно участвовал в преодолении последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, предоставив 20 тонн топлива и оборудование для ликвидации последствий техногенной катастрофы. Страна также присоединилась к инициативам по разминированию территорий. В рамках гуманитарной помощи более 150 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов семьи, были привезены в Азербайджан для медицинской и социально-психологической реабилитации.

Восстановление разрушенного лицея в Ирпене, названного в честь Зарифы Алиевой, является ещё одним свидетельством значительного вклада Азербайджана в помощь Украине.

Призывы к бойкоту SOCAR, учитывая такую поддержку, кажутся неоправданными и могут лишь навредить украинским гражданам, лишая их доступа к важным ресурсам.

Как нельзя кстати вспоминается эпизод на открытии саммита НАТО в Вильнюсе, когда ожидалось, что Украина получит приглашение от Альянса к вступлению в НАТО, но этого не произошло. Тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса задела критика президента Украины Владимира Зеленского относительно решения НАТО.

Министр обороны Великобритании пожаловался на неблагодарность Украины и призвал украинские власти проявить «некоторую благодарность» Западу за оказанную помощь. Уоллес отметил, что Киев всегда требует большего.

«Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть определённую благодарность. Иногда нам приходится просить страны отказаться от своих запасов оружия. Мы пожертвовали 83 миллиарда долларов, или сколько там. Знаете, мы не Amazon», – добавил он.

М.Салимов