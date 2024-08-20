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Командир «Ахмата» заявил, что бои в Курской области и война в целом закончатся через 2-3 месяца

Командир «Ахмата» заявил, что бои в Курской области и война в целом закончатся через 2-3 месяца

Боевые действия в Курской области завершатся в течение двух-трех месяцев победой российской армии. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Российский генерал пообщался с китайским военным корреспондентом Лу Юйгуаном, ответив на ряд вопросов по ситуации на Курском направлении в частности и в зоне боевых действий в общем. По словам Алаудинова, операция в Курской области завершится в ближайшие два-три месяца полным разгромом ВСУ, в эти же сроки может завершиться и российская «спецоперация», естественно, победой России.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — заявил генерал.

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