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Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну

Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну

Череда инсультов, подкосивших здоровье Ален Делона, вынудила его детей начать борьбу за наследство ещё при жизни французского актёра. У всемирно известного красавца и секс-символа XX века трое официально признанных детей: 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, 34-летняя дочь Анушка и 30-летний сын Ален-Фабьен от манекенщицы Розали ван Бремен.

В январе 2024 года по решению суда Делона, который изъявил желание сделать эвтаназию из-за неизлечимой болезни (Альцгеймера), признали частично недееспособным. Актёра усиленно опекали и забрали право на свободное распоряжение собственным имуществом, назначив ему представителя. Однако имя данного человека не раскрывается. Ситуация вызвала сильный гнев у детей актёра.

Попытки «перетянуть на себя» наследство осуществлялись ещё задолго до серьёзных проблем со здоровьем Делона. Так, в 2006 году, как пишет kp.ru, у актёра появилась 60-летняя сиделка Хироми Роллин, родом из Японии. По слухам, она так полюбилась Делону, что он завёл разговоры о свадьбе. Дети не могли спустить своеволие чужачки в доме отца, и через суд лишили её работы. Вскоре Роллин выехала из поместья, будучи обвинённой в краже имущества.

На этом бой за многомиллионное наследство не завершился. Вскоре сын Энтони обвинил сестру Анушку в том, что та скрыла факт деменции у Алена. Он утверждал, что родственница узнала о болезни ещё в 2019 году, когда у Делона случился инсульт. В ответ Анушка обвинила братьев в препятствовании лечению. При этом уговаривала отца переехать в Швейцарию, где законы о наследстве более мягкие. Во Франции человек с двойным гражданством, живущий в стране более полугода, считается резидентом. Следовательно, 44% его имущества после смерти переходит государству.

Однако сам Ален Делон поставил точку в многолетнем споре ёмким завещанием. Согласно ему, половина наследства должна отойти его дочери, а вторую половину должны поделить между собой сыновья Энтони и Ален-Фабьен.

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