Ален Делон поделил свое наследство между детьми, но не поровну

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Череда инсультов, подкосивших здоровье Ален Делона, вынудила его детей начать борьбу за наследство ещё при жизни французского актёра. У всемирно известного красавца и секс-символа XX века трое официально признанных детей: 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, 34-летняя дочь Анушка и 30-летний сын Ален-Фабьен от манекенщицы Розали ван Бремен.

В январе 2024 года по решению суда Делона, который изъявил желание сделать эвтаназию из-за неизлечимой болезни (Альцгеймера), признали частично недееспособным. Актёра усиленно опекали и забрали право на свободное распоряжение собственным имуществом, назначив ему представителя. Однако имя данного человека не раскрывается. Ситуация вызвала сильный гнев у детей актёра.

Попытки «перетянуть на себя» наследство осуществлялись ещё задолго до серьёзных проблем со здоровьем Делона. Так, в 2006 году, как пишет kp.ru, у актёра появилась 60-летняя сиделка Хироми Роллин, родом из Японии. По слухам, она так полюбилась Делону, что он завёл разговоры о свадьбе. Дети не могли спустить своеволие чужачки в доме отца, и через суд лишили её работы. Вскоре Роллин выехала из поместья, будучи обвинённой в краже имущества.

На этом бой за многомиллионное наследство не завершился. Вскоре сын Энтони обвинил сестру Анушку в том, что та скрыла факт деменции у Алена. Он утверждал, что родственница узнала о болезни ещё в 2019 году, когда у Делона случился инсульт. В ответ Анушка обвинила братьев в препятствовании лечению. При этом уговаривала отца переехать в Швейцарию, где законы о наследстве более мягкие. Во Франции человек с двойным гражданством, живущий в стране более полугода, считается резидентом. Следовательно, 44% его имущества после смерти переходит государству.

Однако сам Ален Делон поставил точку в многолетнем споре ёмким завещанием. Согласно ему, половина наследства должна отойти его дочери, а вторую половину должны поделить между собой сыновья Энтони и Ален-Фабьен.