Экс-супруга Эйвазова: Вы все задолбали

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Певица Анна Нетребко, бывшая супруга исполнителя Юсифа Эйвазова, снялась в откровенных позах в прозрачном платье и поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на прогулке по Вероне. Некоторые подписчики знаменитости заподозрили, что артистка не просто так хорошо выглядит, и обвинили ее в применении «Оземпика». Звезда не стала молчать и ответила хейтерам в комментариях.

«Простите, но вы все задолбали… И со своим «Оземпиком», филлером, ботоксом и прочей фигней. Живите натурально и любите себя», — высказалась исполнительница.

Нетребко уже рассказывала, что смогла похудеть, пересмотрев свой образ жизни. Знаменитость стала тщательнее следить за питанием, пить больше воды и активнее проводить свободное время, чтобы быть в форме.