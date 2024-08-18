Шляпа Индианы Джонса ушла с молотка

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Шляпу главного героя фильмов об Индиане Джонсе продали на аукционе за $630 тыс., сообщил журнал People.

Аксессуар носил исполнитель роли Джонса Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы». В описании лота указано, что шляпу создали специально для второй части приключенческой серии фильмов. Головной убор носил каскадер Форда Дин Ферранди — он и передал шляпу на аукцион из своей личной коллекции.

В описания лота отмечено, что шляпа во второй части фильма несколько отличается от той, которую можно увидеть в первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года. Шляпа имеет вытянутую форму, на ней также нанесены инициалы главного героя IJ, на аксессуаре остались следы актерского грима.