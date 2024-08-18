Скабеева в панике: ВСУ получат ракеты, способные бить по Москве (видео)

267 Просмотров

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире телеканала «Россия» прокомментировала ситуацию с возможными поставками Украине американских ракет, способных долететь до Москвы, сообщает Minval.

«В США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для их применения истребителями F-16. Модернизированная версия этой ракеты может поражать цель на дальности до 1000 км, то есть способна бить по Москве.

Издание Politico пишет, что президент США Джо Байден открыт к передаче этих ракет, а Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать эти ракеты с истребителей», – отмечает она.

«Момент передачи этих ракет может произойти не прямо сейчас, но опыт подсказывает, что все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по территории России.

То есть, перед нами еще один шаг за «красную линию». Для чего это делается, тоже, видимо, понятно», – с грустью констатирует Скабеева.