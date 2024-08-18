Трамп пообещал задействовать армию в борьбе с беспорядками

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах намерен привлечь армию к задачам по поддержанию правопорядка внутри страны, включая патрулирование границы, подавление протестов, и борьбу с преступностью в крупных городах, которыми управляют демократы, пишет The New York Times.

Союзники Трампа работали над документами, которые предоставили бы политику юридическое обоснование для этого. Публично они говорили о Вооруженных силах в контексте нелегальной иммиграции, но в частном порядке, сообщает NYT со ссылкой на электронное письмо «от группы, тесно связанной с Трампом», они обсуждали возможность использования войск для «остановки беспорядков» на протестах.

В первый президентский срок Трамп критиковал своих советников и называл их «неудачниками» за то, что они выступили против его идеи использовать федеральные войска для подавления массовых акций протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020 года погиб во время задержания полицией. Политик неоднократно поднимал идею использования армии для обеспечения безопасности приграничных штатов и, со слов экс-помощников, предлагал стрелять по ногам наиболее агрессивных протестующих и нелегальных мигрантов.