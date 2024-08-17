В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
США развернули на Ближнем Востоке войска и ждут нападения Ирана на Израиль |
Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
Главное Странности

В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)

В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)

В личном кабинете так называемого “государственного министра” армянских сепаратистов Рубена Варданяна в Ханкенди был найден атлас под названием “Атлас Нахчывана”, содержащий фальшивые карты. Об этом сообщил председатель Общественного объединения “Картографы Азербайджана” Мугабиль Байрамов в интервью Report.

По его словам, атлас был издан армянским архитектурным фондом в 2012 году и все карты в нём искажают исторические факты. “Эти карты утверждают, что Нахчыван якобы всегда был провинцией армянских государств и княжеств. Они содержат открытые территориальные претензии к Азербайджану”, — отметил Байрамов.

Теги:
Из этой рубрики
В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)
Странности

В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)

2024/08/17, 09:58
Армянские топорные фейки: «ИГИЛ воюет за сионистов»
Странности

Армянские топорные фейки: «ИГИЛ воюет за сионистов»

2024/08/16, 16:46
«Тактика ябеды» или банальный перепуг?
Странности

«Тактика ябеды» или банальный перепуг?

2024/08/15, 16:04
Србазан стал уличным музыкантом (видео)
Странности

Србазан стал уличным музыкантом (видео)

2024/08/15, 12:06
Бизнес на обмане: как армяне пытаются извлечь выгоду из «арцахской» продукции
Странности

Бизнес на обмане: как армяне пытаются извлечь выгоду из «арцахской» продукции

2024/08/13, 13:20
США рассматривают Авакова как замену Зеленскому?
Странности

США рассматривают Авакова как замену Зеленскому?

2024/08/13, 10:26
Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области
Странности

Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области

2024/08/13, 08:01
Британские мужчины обязаны будут извещать врачей о своей беременности
Странности

Британские мужчины обязаны будут извещать врачей о своей беременности

2024/08/11, 11:57
Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их?
Странности

Ирану снова померещились базы Израиля в Азербайджане. Пезешкиан призывает атаковать их?

2024/08/10, 08:31