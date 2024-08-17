В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)

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В личном кабинете так называемого “государственного министра” армянских сепаратистов Рубена Варданяна в Ханкенди был найден атлас под названием “Атлас Нахчывана”, содержащий фальшивые карты. Об этом сообщил председатель Общественного объединения “Картографы Азербайджана” Мугабиль Байрамов в интервью Report.

По его словам, атлас был издан армянским архитектурным фондом в 2012 году и все карты в нём искажают исторические факты. “Эти карты утверждают, что Нахчыван якобы всегда был провинцией армянских государств и княжеств. Они содержат открытые территориальные претензии к Азербайджану”, — отметил Байрамов.