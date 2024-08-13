Бизнес на обмане: как армяне пытаются извлечь выгоду из «арцахской» продукции

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Все-таки армяне очень изобретательны в достижении своих целей. Возможно, это качество сформировалось в результате вечных стараний извлечь из всего выгоду, и не важно, что впариваемый на рынке товар не соответствует написанному на этикетке. Главное, что идея работает и приносит доход.

Накануне армянские СМИ опубликовали материал, в котором говорилось о том, что в Армении открылся интернет-магазин Shop in Armenia, на одной из площадок которого размещена продукция вынужденных переселенцев из «арцаха», решивших заняться бизнесом.

Автором этого проекта является компания Global USA. Издания пишут, что теперь в любой точке мира желающие могут купить «арцахскую продукцию», заказав товар через платформу. В основном речь о грузоперевозочных компаниях, которые могут, использовав возможности, созданные такими платформами, доставить «арцахскую продукцию» людям.

Организаторы заявляют, что «идея возникла, когда в Армении находился директор компании Global USA Микаел Айрапетян», они «обсуждали, как могут реализовать программу для переселенцев, чтобы связать их с Арменией и дать возможность продать изделия ручной работы».

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы помочь людям встать на ноги, но проблема в том, что авторы проекта обманывают своих покупателей, предлагая им продукцию из несуществующего «арцаха».

Четыре года назад Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, установив контроль над Карабахом, а полностью это сделать удалось в сентябре 2023 года. И поэтому непонятно, о какой «арцахской» продукции здесь может идти речь. Начинающие бизнесмены предлагают на рынке «арцахские сухофрукты». Но на каком клочке «арцаха» они могли собрать последний урожай фруктов и овощей? Может, торговцы причисляют их к «арцахским» из-за особого рецепта приготовления, но в таком случае надо сказать, что технология сушки овощей и фруктов на всей земле одинаковая и называть ее «арцахской» в корне неправильно.

Другая участница выставки предлагает покупателям пахлаву, которая никогда армянской, а тем более «арцахской» не считалась. Популярность пахлавы уже давно вышла за пределы границ, регионов и этнических групп и стала десертом, о происхождении и изобретении которого заявляют многие страны. Ну да Бог с ними, кажется, что спорам о принадлежности того или иного блюда не будет конца.

Но во всей этой истории особое внимание привлекла компания Global USA, которая и создала эту платформу, и если капнуть чуть глубже, то можно узнать массу интересного о том, что связывает эту компанию с Арменией и каким образом.

Известно, что основателем компании является выходец из Бангладеш, гражданин США, Имдад Хейг.

По данным издания «Комсомольская правда», опубликованным в 2007 году, Имдад Хейг – фигура в российском бизнесе известная. Еще в 1989 году он одним из первых американцев открыл сеть магазинов одежды «Глобал USA». В 90-х скупил несколько зданий под торговые площади (часть из них позже сдал сети магазинов «Рамстор»). Его проекты приносили огромные барыши, и лишь один оказался неудачным. В 1996 году Хейг открыл в Москве один из ресторанов всемирно известной сети «Планета Голливуд». Событие отметили с пафосом, на презентацию приезжал даже Стивен Сигал. Однако «Голливуд» в российской столице не прижился, и вложенные 20 миллионов долларов не окупились. Но к тому моменту общее состояние Хейга уже оценивалось минимум в 50 миллионов долларов.

Надо сказать, что деньги Хейга СМИ начали считать, когда в суде начался его скандальный бракоразводный процесс. Миллионер из США жестоко избивал и мучил русскую жену, Ангелину Морозову. По этой причине она и инициировала развод. Хейг согласился на развод, но платить деньги жене и детям отказался. Любопытно, что на процесс Хейг принес документы, из которых выходило, что он работает по контракту и что вся его зарплата уходит на содержание семьи и образование детей. Тогда как Хейг являлся учредителем и гендиректором 24 фирм в России.

Как и когда эта компания пришла в Армению? Оказалось, что совсем недавно, после начала российско-украинской войны. Ведь до этого момента Армения не могла считаться благополучным партнером с точки зрения торгово-экономического сотрудничества. Но помогла война. Обложенная со всех сторон санкциями Россия выработала альтернативные пути для экспорта и импорта, и в этот маршрут была вовлечена бедная Армения, которая охотно согласилась помочь России в обходе санкций. В результате иностранный товарооборот между Арменией и Россией резко возрос, о чем неоднократно писали СМИ, подкрепив свою информацию конкретными цифрами. А поскольку своего Армения почти ничего не производит, ясно, что речь идет о транзите международных поставок. Почуяв запах денег, Global USA открыла в Армении American Global Group Armenia, которая занимается международными грузоперевозками и доставкой товаров.

А на Западе продолжают закрывать глаза на все эти ухищрения и уловки Армении, усиленно примеряя на нее образ жертвы и выдумывая причины для выделения ей финансовой и военной помощи. Тут и ежу понятно, что тем самым Запад делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, чтобы управлять через конфликты. Это давно выработанная схема США и их союзников…

Рамелла Ибрагимхалилова