Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области

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Российский вертолет Ка-52М атаковал российскую колонну войск, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщил телеграм-канал «Russia no context», пишет «Радио Свобода».

В момент удара прокремлевские военкоры утверждали, что уничтоженная техника — украинская и таким образом было остановлено наступление в Беловском районе региона 11 августа. Однако затем стало известно, что уничтоженная техника принадлежит ВС РФ.

Предположительно, инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области — эта территория находится в 30 км от контролируемой Украиной территории РФ.