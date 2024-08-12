Экс-супруга Юсифа Эйвазова: Трава – не мое (видео)

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Популярная оперная певица, экс-супруга исполнителя Юсифа Эйвазова Анна Нетребко призналась в соцсетях в том, что попробовала наркотики в Амстердаме.

Артистка отметила, что ей это не совсем понравилось, и в дальнейшем она больше пробовать не будет.

«Абсолютно ни одного хорошего чувства. Я не понимаю, почему люди делают это с собой. Голова просто потяжелела, все замедлилось. Смеха нет. Вы просто чувствуете легкость. Никакого волнения, ничего! Лучше пить вино или текилу. Словом, я поняла, что трава – не мое», – заявила певица.

