Анджелина Джоли считает Брэда Питта «полным бездельником»

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Актриса Анджелина Джоли винит бывшего супруга, актера Брэда Питта в том, что их приемный сын Пакс попал в ДТП. Об этом пишет In Touch со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что Питт тоже сильно переживает из-за инцидента, который произошел с его приемным сыном. «Она считает, что он [Питт] совершенно недооценивает все, через что ей приходится проходить как матери-одиночке», — сказал собеседник издания, отметив, что актриса винит бывшего супруга в беспечности.

Источник также добавил, что мать шестерых детей считает 60-летнего Брэда «полным бездельником».