Дети Памелы Андерсон поддержали мать после слива ее интимного видео в Сеть

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Актриса Памела Андерсон призналась, что стыдилась за слитое в Сеть секс-видео с ее участием. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала в интервью Better Homes & Gardens.

По словам актрисы, она переживала, как скандальный ролик воспримут ее дети. Однако, по словам Памелы, сыновья Брэндон и Дилан узнали о сливе в уже взрослом возрасте и поддержали свою мать.

«С годами, узнавая о подробностях моего прошлого, сыновья, к сожалению, пришли к выводу, что меня в некотором роде использовали. Но сейчас они говорят мне: «Просто продолжай быть собой и делать то, что любишь»» — рассказала Андерсон.