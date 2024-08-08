«Форпост» меняет хозяина, но остается таким же агрессивным

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В Армении продолжают совершать «исторические открытия». В прессу и социальные сети «утек» отрывок из нового учебника истории, где, к вящему возмущению пророссийского лагеря в Армении, одна из глав называется «Аннексия Россией Восточной Армении». События, которые в армянских учебниках истории раньше именовали «присоединением Восточной Армении к России», теперь пытаются переименовать в «аннексию» — это Гюлистанский и Туркманчайский договоры.

Можно долго спорить, на самом ли деле имела место, как предписывалось считать, «русско-персидская война» или же Россия «присоединяла» к себе независимые азербайджанские ханства, а потом подписывала с Персией что-то вроде «пакта Риббентропа-Молотова» о разделе территорий, какими были взаимоотношения азербайджанских ханов с Каджарским Ираном и т.д. Но в чем нет сомнений, так это в том, что на тот момент никакой Армении — ни «Восточной», ни «Западной», ни еще какой-нибудь — на Южном Кавказе просто не было. Россия присоединяла к себе азербайджанские ханства — Карабахское, Бакинское, Гянджинское, Нахчыванское, Иреванское. Тексты Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркманчайского договоров доступны и в архивах, и просто в интернете, и можно установить, кто их подписывал. И что никаких представителей Армении среди них нет.

Другой вопрос, что после подписания Туркманчайского договора Николай I создаст на территории Иреванского ханства «Армянскую область» (которую потом сам же упразднил) и начнет сколачивать «христианский форпост» на границе с Османской Империей, переселяя на земли Иреванского и Карабахского ханств этнических армян из Персии и Османской Империи. В 1918 году, во время распада Российской Империи, вместе с независимыми республиками в Грузии и Азербайджане будет провозглашена и армянская. Независимая Армения очень быстро объявит войну и Азербайджану, и Грузии, и Турции, проиграет все три и удержится на карте только благодаря маршу XI Красной Армии и второй оккупации Южного Кавказа.

В самой Армении возмущается в основном пророссийский лагерь. Ереванский «Спутник» негодует: «В армянской историографии общепринятым обозначением при описании условий Гюлистанского (подписано по итогам русско-персидской войны 1804-1813 годов) и Туркманчайского договоров было присоединение Восточной Армении к России. Так было и в учебнике 2023 года. Подписание Туркманчайского договора между Россией и Персией имело колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности». А теперь вместо «присоединения» — нехорошее слово «аннексия».

Понятно, что российским дипломатам не очень приятно узнавать новую трактовку армянской истории. Впрочем, здесь надо посоветовать этим самым дипломатам вспомнить, как МИД РФ проводил выставку, посвященную «присоединению Восточной Армении к России», где «Восточной Арменией» именовали не только нынешнюю Армению, но еще и Нахчыван.

Оставим в стороне, насколько убедительно выглядят попытки Никола Пашиняна и его команды изобразить «развод с Россией», пока не распущены совместные с РФ группировки сухопутных сил и сил ПВО, границы Армении с Ираном и Турцией охраняют российские пограничники, а практически вся инфраструктура Армении находится под российским контролем. Важно другое. Строго говоря, давать оценки тому или иному событию своей истории — суверенное право каждой страны. Но объявлять «Восточной Арменией» азербайджанские ханства, где на тот момент заметного армянского населения просто не было — это не просто за гранью приличия. Такие «выкрутасы» в школьных учебниках — это еще и «лакмусовая бумажка», которая показывает, что от территориальных притязаний к Азербайджану в Армении не отказались. Более того, эти притязания не ограничиваются Карабахом — они включают еще и по меньшей мере Нахчыван.

И вот это обстоятельство придает уже совсем другое прочтение попыткам Никола Пашиняна и его команды как минимум превратить мирный договор с Азербайджаном в заведомо не работающий документ, как максимум — вообще сорвать его подписание. Неважно, в Москве, в Брюсселе или в Вашингтоне Ереван ищет сегодня заступников — политика самой Армении от этого не меняется.

Нурани, обозреватель