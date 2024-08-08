Эмин Агаларов: В этот раз нас пришел поздравить мой папа

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Певец Эмин Агаларов рассказал подробности о второй свадьбе с Аленой Гавриловой. Супруги уже устраивали пышное торжество, однако так и не были расписаны официально.

Артист рассказал, что до ЗАГСа они не дошли из-за различных причин, в том числе и юридических. Кроме того, пара расставалась на год, но позже снова сошлась. Теперь молодожены вступили в официальный брак.

Эмин рассказал, что на этот раз они обоюдно приняли решение, что их брак должен стать законным. Влюбленные организовали второй праздник для семьи и близких.

«Мы давно думали, как все организовать. Выбрали дату, расписались и сделали ужин в честь нашей росписи. Было человек 60—70, может, 80 самых близких. В этот раз нас пришел поздравить мой папа», — радостно сообщил Агаларов в интервью Лауре Джугелии.

Эмин отметил, что у них с Аленой несовместимые характеры. Она — спокойная и далека от шоу-бизнеса, но, несмотря на различия, певец счастлив с ней. По словам артиста, он делал все, чтобы вернуть возлюбленную после расставания.

«Очень люблю Алену, мы уже больше 10 лет вместе. Я повторно делал ей предложение. Она не сразу соглашалась, потому что говорила, мол, на одни и те же грабли два раза не ступают. Я ответил, что я та грабля, на которую можно ступать неограниченное количество раз», — заявил Эмин.

Продюсер также поделился, что поздравить пару пришли Jah Khalib, Дима Билан и другие артисты, которые выступили на торжестве бесплатно, в качестве подарка для Эмина и Алены.