Источники Minval: Тойво Клаар — дипломатический лузер на Кавказе

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В дипломатии много «секретов мастерства». Не на последнем месте по важности – уйти красиво, особенно когда вся прежняя деятельность изобиловала «ляпами». Тойво Клаару, теперь уже бывшему спецпредставителю Евросоюза по Южному Кавказу, не удалось избежать скандала на прощание. Сей персонаж, как уже сообщалось, дал интервью JamNews, где вновь заговорил о «безопасном и достойном возвращении в родной регион» карабахских армян, щедро снабдив эту установку разглагольствованиями насчёт «обязательств Азербайджана», необходимости «закрыть страницу вражды и насилия» и т.д. и т.п.

Незадачливому евроэмиссару уже ответил МИД Азербайджана. Тем не менее добавим от себя. Азербайджан с самого начала заявил, что армян, проживавших в Карабахе до 1988 года, и их потомков считает своими гражданами, и что им будут предоставлены все права, гарантированные Конституцией Азербайджана. Но для одних оказалось неприемлемой сама идея жить по законам Азербайджана, другие банально боялись ответственности. В течение всех трёх десятков лет оккупации Ереван незаконно переселял в Карабах этнических армян не только из Армении, но и с Ближнего Востока, включая профессиональных террористов. Которые тоже не захотели оставаться в азербайджанском Карабахе. Азербайджан свою часть пути к «безопасному возвращению» прошел. Дальше – выбор самих карабахских армян. И что же – господин Клаар об этом не знает? Так о каком «безопасном и достойном возвращении» он тогда говорит?

Впрочем, в то время, пока Тойво Клаар представлял в регионе Евросоюз, у азербайджанских экспертов и дипломатов было много поводов убедиться: сей господин — классический пример лузера и неудачника. Источники Minval поясняют: Клаара во внешнеполитические структуры ЕС внедрили американцы, рассчитывая, что он будет продвигать их интересы. Но надежд Вашингтона Клаар из-за своей профессиональной непригодности не оправдал. Как дипломат он откровенно слаб. Регион не знает и не чувствует. Умение просчитать последствия собственных заявлений, аналитический ум и даже прагматизм у него напрочь отсутствуют. Зато наличествует приверженность идее «христианской солидарности», через призму которой он и рассматривает региональные процессы. Для Клаара азербайджанцы – мусульмане, армяне – «многострадальные христиане», и этим для него всё сказано. Отсюда – и попытки любыми путями продвигать интересы и нарративы Армении, и «холодное» отношение к Азербайджану, и многое другое. В Баку этого персонажа раскусили сразу. Неудивительно, что долгие годы Клаара «держали на дистанции», а затем, в последний год, попросту игнорировали.

С таким послужным списком, да ещё после фактической отставки с поста спецпредставителя по Южному Кавказу, Клаару надо было просто помолчать. Но профессионализма не хватило даже на это, и он выдал своё скандальное интервью с рассуждениями о «безопасном и достойном возвращении армян». «Позабыв» при этом о праве на возвращение для азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории современной Армении.

Более того, господину Клаару не пришло в голову оценить и политику стран Балтии и поднять вопрос о праве на возвращение и предоставлении гражданства десяткам тысяч людей, которых «выдавили» из Латвии, Литвы и родной для него Эстонии из-за «не той» национальности. То, что в XXI веке права человека зависят от национальности, – это абсурд и средневековье, но такие мелочи Клаара не волнуют. Он озабочен исключительно ретрансляцией армянского нарратива про «достойное и безопасное возвращение армян в Карабах».

А вот здесь есть тонкости. Клаар — не независимый эксперт и не блогер. Он официальный представитель Евросоюза. И ему по должности положено знать ещё одно обстоятельство. В Армении любят говорить о праве на возвращение для карабахских армян, но при этом блокируют доступ к специально созданному в Азербайджане порталу reintegration.gov.az, где на нескольких языках, включая армянский, разъяснялось, как оформлять документы на возвращение и т.д. Парадокс? Увы, нет. Под соусом разговоров о «праве армян на возвращение» здесь пытаются легитимизировать свои планы силового реванша и повторной оккупации азербайджанских земель. И вот сторонников реванша Тойво Клаар не на шутку обнадёжил. Во всяком случае, сразу после его интервью о себе напомнил Гагик Багунц, именующий себя «спикером парламента Арцаха», со своими требованиями немедленно передать Армении Рубена Варданяна, Араика Арутюняна и т.д. Нарушил молчание и бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян: «Из интервью Клаара фиксируется, что вопрос “Арцаха” (кавычки наши — Ред.) пока не решен». И что же – Клаар действительно не понимает, какие настроения он подстегивает в Армении? Сей представитель Евросоюза, конечно, очень слабый дипломат и аналитик, но чтобы настолько? По совести говоря, всё это напоминает этакую «распасовку» с заранее прописанными ролями. И интересно было бы узнать, это инициатива самого Клаара, политика Евросоюза или «заказ третьей стороны».

Сейчас Клаар завершает свою неудачную «миссию» на Южном Кавказе и отправляется в Узбекистан. Пока не ясно, чем он там будет заниматься. Это, как говорится, покажет время. Но надеемся, что наши узбекские братья примут во внимание послужной список этого горе-дипломата.

Отдел политики