В Париже у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с $35 тыс.

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В Париже у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с деньгамиНеизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с $35 тыс. Как сообщает ТАСС, речь идет о средствах на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024.

По данным издания, инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф в воскресенье вечером. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в лобби отеля. Сотрудники, присутствовавшие в тот момент в помещении, заявили, что ничего не видели.

В сумке также были ювелирные украшения, документы пострадавшей, ее мобильный телефон и различные пропуска для доступа на олимпийские объекты.

Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней не оказалось.