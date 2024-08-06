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Легендарный режиссер умирает от пагубной привычки

Легендарный режиссер умирает от пагубной привычки

Американский кинематографист, обладатель премии «Оскар» и режиссёр фильмов «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» Дэвид Линч рассказал о серьёзном заболевании, которое у него диагностировали несколько месяцев назад. Речь идёт об эмфиземе лёгких. По признанию самого Линча, это последствие постоянного курения. У кинематографиста неизлечимая стадия, сейчас он почти не выходит из дома.

«Курение было чем‑то, что я обожал, но оно в итоге меня и сгубило. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, сам процесс курения и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах… Я это любил, а оно тем временем меня убивало», — разоткровенничался 78-летний режиссёр в интервью Sight & Sound.

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