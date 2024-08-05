Снуп Дог получит за работу на Олимпиаде более $8 млн

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Рэпер Снуп Дог приехал на Олимпийские игры в Париже не только в качестве гостя: артист аккредитован на ОИ комментатором от телеканала NBC. Об этом сообщает The Spun.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что за каждый день работы в Париже Снуп получит 500 тысяч долларов, а общая сумма превысит 8 миллионов. Помимо этого, некоторые эксперты считают, что рэпер получит дополнительный бонус за роль факелоносца на церемонии открытия Олимпиады-2024.

Аналитик Даррен Ровелл согласился, что названная в СМИ сумма близка к истине. «Примерно так. Меня спрашивали, сколько зарабатывает Снуп. Это цифра в районе 10 миллионов», — написал он в своем аккаунте в соцсети X.