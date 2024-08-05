Филипп Экозьянц опроверг фейк армянских СМИ и пояснил позицию Ватикана по Албанской церкви

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Армянские СМИ пишут о том, что «издание Le Mouvement Arménien призывает Папу Римского разъяснить позицию Ватикана».

«Le Mouvement Arménien опубликовал решительное осуждение «ложной позиции Ватикана», опубликованной в ватиканской газете L’Osservatore Romano, согласно которой «Ватикан призывает признать Азербайджан родиной Албанской церкви». Даже несмотря на то, что автор статьи отмечает, что все, что касается истории Кавказской Албании, он черпал из древнеармянских источников, на фоне «албанизации» и/или полного уничтожения древних армянских церквей на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, публикация подобной статьи является цинизмом, сильном пахнущим манатами и невольно напоминает расследование независимого издания журналистских расследований IrpiMedia под названием «Как Ватикан помог легитимизировать самодержавие в Азербайджане»», – возмущаются СМИ Армении.

И совершенно естественно, что Minval.az попытался узнать, в чем же заключается «ложная позиция Ватикана», и с этим вопросом обратился к ученому-историку Филиппу Экозьянцу.

«Первым делом, я зашел на сайт Le Mouvement Arménien и обнаружил, что этот сайт не обновлялся с 2021 года, соответственно, на этом сайте нет никаких публикаций, осуждающих «ложную позицию Ватикана», как нет и призывов к Папе Римскому разъяснить его позицию по Церкви Кавказской Албании. Почему aysor.am, news.am и другие армянские паблики распространяют свое возмущение на основе фейка? Дело в том, что никто из представителей власти, духовенства и серьёзных масс-медиа Армении не осмелится обратиться в таком тоне к Его Святейшеству, поэтому армянская бульварная пресса вынуждена использовать фейковый источник для своей якобы новости, чтобы привлечь внимание своих читателей», – заявил ученый, комментируя этот вопрос.

Что касается самого вопроса, то по словам Филиппа Экозьянца, хоть сведения об Албании и Албанской церкви и взяты из так называемых армянских источников («так называемых», поскольку то, что они созданы на армянском языке, еще не означает, что они были написаны армянскими учеными), однако следует помнить, из каких именно армянских источников.

«Рукопись Моисея Каланкатуйского была обнаружена в XIX веке профессором армянского языка, членом Азиатского общества и, главное, членом конгрегации мхитаристов Эженом Боре. В последствии она была изучена и обработана мхитаристами. Митаристы – это католическая конгрегация, которая шагу не ступит по историческим просторам нашей цивилизации без позволения и благословения Папы Римского. И если Папе нужна была Албанская церковь на Кавказе, то он мог создать её (или возродить) посредством своих монахов той национальности, какой он счел подходящей. Когда Ватикану нужно было, чтобы Албанская церковь была частью Армянской, то она была частью Армянской, если сейчас нужно, чтобы она стала «чисто» Албанской или Азербайджанской, то Ватикан будет говорить об этом, не спрашивая разрешения ни у армянской прессы, ни у католикоса Армении.

Нашему народу следует осознать и учесть ключевую роль Ватикана в создании и популяризации армянской истории, уникальную роль католических миссионеров в формировании армянского народа в том виде, в котором он существует сегодня. Если мы это сделаем, изменится наше представление и о нашем прошлом, и о самих себе. К этому могу добавить следующее. Эчмиадзин, как известно, был реставрирован в XVII при патриархе Филиппе I. Но если мы заглянем глубже в сам процесс реставрации, то увидим, что это была не реставрация, а постройка комплекса фактически «с нуля». При этом велась она при помощи все того же Рима, проводником которого на территории Эриванского ханства являлось высшее армянское духовенство, курируемое католическими миссионерами. Так не следует ли нам отдать Эчмиадзин его фактическим создателям? Или все же лучше забыть о распрях и ходить молиться туда, куда бог послал?» – завершил свой комментарий вопросом Филипп Экозьянц.

Рамелла Ибрагимхалилова