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Главное Мир

Россия резко сократила поставки товаров в Турцию

Россия резко сократила поставки товаров в Турцию

По итогам июня 2024 года суммарная стоимость поставок российских товаров в Турцию сократилась на 835 миллионов долларов и опустилась до уровня в 2,95 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что этот спад стал наибольшим среди ключевых торговых партнеров средиземноморской страны. Так, стоимость поставок продукции из Италии за этот период снизилась на 714 миллионов долларов, до 1,2 миллиарда, китайской — на 481 миллиона, до 3,4 миллиарда, швейцарской — на 443 миллиона, до 443 миллиона, немецкой — на 364 миллиона, до 1,9 миллиарда.

В топ-10 стран по темпам снижения экспорта в Турцию также вошли Испания, США, Малайзия, Великобритания и Франция. Первая сократила поставки товаров на 282 миллиона долларов, вторая — на 275 миллионов, третья — на 196 миллионов, четвертая — на 178 миллионов, пятая — на 161 миллион. В целом за июнь импорт Турции упал на 18,8 процента в сравнении с майским показателем и сократился до 24,9 миллиарда долларов. С января спад составил 14 процентов.

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