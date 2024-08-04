Голливудский актер развлекался в бассейне и попал в больницу

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Американский актёр Зак Эфрон попал в больницу во время отдыха на вилле в испанской Ибице. По данным онлайн-таблоида TMZ, всё произошло после «инцидента» в бассейне вечером 2 августа.

Как сообщили журналисты, 36-летнего артиста нашли в бассейне работники виллы. При этом что именно произошло, не раскрывается.

«Представитель Эфрона заявил, что он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. Его уже выписали из больницы, и он прекрасно выздоравливает», — пишет TMZ.

Зак Эфрон известен своими ролями в фильмах «Классный мюзикл», «Свадебный угар», «Папе снова 17», «Дедушка лёгкого поведения» и «Спасатели Малибу».