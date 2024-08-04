Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана |
Наш боксер выступит в финале Олимпиады (обновлено, фото, видео) |
МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников |
Иранский политик предположил, что страна получила ядерное оружие |
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Главное Культура

Голливудский актер развлекался в бассейне и попал в больницу

Голливудский актер развлекался в бассейне и попал в больницу

Американский актёр Зак Эфрон попал в больницу во время отдыха на вилле в испанской Ибице. По данным онлайн-таблоида TMZ, всё произошло после «инцидента» в бассейне вечером 2 августа.

Как сообщили журналисты, 36-летнего артиста нашли в бассейне работники виллы. При этом что именно произошло, не раскрывается.

«Представитель Эфрона заявил, что он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. Его уже выписали из больницы, и он прекрасно выздоравливает», — пишет TMZ.

Зак Эфрон известен своими ролями в фильмах «Классный мюзикл», «Свадебный угар», «Папе снова 17», «Дедушка лёгкого поведения» и «Спасатели Малибу».

Теги:
Из этой рубрики
Голливудский актер развлекался в бассейне и попал в больницу
Культура

Голливудский актер развлекался в бассейне и попал в больницу

2024/08/04, 20:39
В России заговорили о связях Аллы Пугачевой с бандитами
Культура

В России заговорили о связях Аллы Пугачевой с бандитами

2024/08/03, 14:31
Том Круз хочет выступить на закрытии Олимпиады в Париже
Культура

Том Круз хочет выступить на закрытии Олимпиады в Париже

2024/08/03, 00:45
Эйвазов и Нетребко и после развода продолжают совместные гастроли
Культура

Эйвазов и Нетребко и после развода продолжают совместные гастроли

2024/08/03, 00:04
Армянин присвоил песню Джаваншира Гулиева
Культура

Армянин присвоил песню Джаваншира Гулиева

2024/08/02, 20:17
Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино
Культура

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино

2024/08/02, 00:24
Волочковой пришлось продать 22 квартиры
Культура

Волочковой пришлось продать 22 квартиры

2024/08/01, 18:21
Президент наградил группу деятелей кинематографа
Культура

Президент наградил группу деятелей кинематографа

2024/08/01, 13:50
Алла Пугачева: Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат (видео)
Культура

Алла Пугачева: Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат (видео)

2024/08/01, 00:45