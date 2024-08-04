Кадыров призвал Зеленского на коленях просить прощения (видео)

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Владимир Зеленский не может застрелиться, он должен на коленях просить прощения у народов Украины и России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ну, Зеленский – не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться», — сказал Кадыров.

Кадыров рекомендует Зеленскому посмотреть в зеркало, посмотреть на улицу – «что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку и слушает западное европейское начальство – убивает украинский народ».

«Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России», — заявил Кадыров.

Зеленский, убежден Кадыров, «никто сейчас, он не президент, он никто».

