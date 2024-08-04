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Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
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Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду

Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал оглядываться по сторонам тем людям, которые отправились на Запад в рамках обмена заключёнными между российской и американской сторонами.

Как он написал в своём Telegram, обменянные на россиян могут и дальше «захлёбываться лаем» лелея мечту о разрыве на части России, чтобы их мог потом подчинить их хозяин.

«Но при этом, как я уже написал, пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче», — отметил Медведев.

В заключении он пожелал им также гореть в аду.

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