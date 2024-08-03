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В России заговорили о связях Аллы Пугачевой с бандитами

В России заговорили о связях Аллы Пугачевой с бандитами

Советский и российский певец Игорь Наджиев заявил о связях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с бандитами. Его слова приводит aif.ru.

Наджиев обвинил артистку в использовании криминальных связей для запугивания конкурентов. По его словам, таким образом она запугивала исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову.

«Она [Легкоступова] рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Там было сведение счетов из-за того, что песни, которые были написаны специально для Аллы Борисовны, оказались отданы в первую очередь Валентине Легкоступовой», — вспомнил он.

Артист также подчеркнул, что осуждает поведение покинувшей страну Пугачевой. По его словам, на данный момент исполнительница «собственными руками уничтожила» свою репутацию.

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