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Макрон: Франция продемонстрировала свое истинное лицо

Макрон: Франция продемонстрировала свое истинное лицо

Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов.

«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр, мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо», – сказал он.

Глава государства добавил, что «возмущен и опечален» в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу. «Я выражаю всем им свою поддержку. <…> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли) смелость принесла пользу многим людям», – сказал Макрон.

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