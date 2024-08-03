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Том Круз хочет выступить на закрытии Олимпиады в Париже

Том Круз хочет выступить на закрытии Олимпиады в Париже

Голливудский актёр Том Круз изъявил желание выступить на церемонии закрытия парижской Олимпиады. Об этом пишет TMZ Sports, ссылаясь на информированные источники.

По сведениям таблоида, известный по франшизе «Миссия невыполнима» артист сам предложил Международному олимпийскому комитету свои услуги. Предполагается, что его участие поможет органично увязать ОИ в Париже с летней Олимпиадой, которая будет проходить в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Также озвучено предположение, что прославившийся своей любовью к экстремальным трюкам актёр хочет спуститься по канату с верхней части «Стад де Франс», держа олимпийский флаг. К слову, он уже снимался в промо к Олимпиаде 2028 года: в ролике он совершает вояж из Франции в Штаты со знаменем ОИ.

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