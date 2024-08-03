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Владимир Погосян: Крещение Руси пошло от армян

Владимир Погосян: Крещение Руси пошло от армян

Армянский оппозиционный политик Владимир Погосян в очередной раз выступил с довольно странным заявлением. Как сообщает Minval.az, на этот раз он стал убеждать Россию и россиян в том, что армяне стоят за крещением Руси. И обратился он не к кому-нибудь, а лично к президенту Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, когда вы говорите о крещении Руси, не забывайте, что это мы, армяне, вас крестили. Вы своему русскому народу об этом напомните.

Отвернувшись от армянской цивилизации, вы уничтожаете Россию. Поймите, все идет именно к этому. Кто нас предает и отворачивается от Армении, страдает впоследствии.

Поймите, крещение Руси пошло от армян. Этому есть куча свидетельств и архивных документов. Так что не забывайте, чья рука и чья цивилизация кроятся в «российском следе».

Предав нас своей тупой стратегией с Дугиным, вы оказались на пути к уничтожению своего собственного государства. Все, кто были против нас, обречены страдать. И так будет всегда», – глубокомысленно заявил он в эфире «Ноян Тапан.

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