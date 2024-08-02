Саакашвили повторно арестовали

194 Просмотров

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, несмотря на то, что он уже находится в заключении в связи с другими делами.

В суде отметили, что при вынесении приговора Саакашвили учитывалось, что дело будет пересмотрено с самого начала. Судья Михаил Джинджилия подчеркнул, что есть вероятность оказания давления на свидетелей или уничтожения улик, а также возможность совершения новых правонарушений.