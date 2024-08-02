Армянин присвоил песню Джаваншира Гулиева

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Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики расследуется факт исполнения и последующего распространения в Facebook и Tik-Tok армянским певцом Минасом Ованесяном (Мино) песни «Ярымгиля» (далее – песня), музыка которой принадлежит азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Джаванширу Гулиеву, а текст относится к жанру азербайджанского лирического стиха – баяты.

Об этом говорится в сообщении Агентстве. Отмечается, что 31 июля в Агентство был приглашен композитор Джаваншир Гулиев. На встрече с председателем правления агентства Кямраном Имановым с композитором был обсужден факт кражи песни армянским певцом. Дж.Гулиев обратился в Агентство с заявлением об оказании помощи в восстановлении авторских прав, нарушенных армянским певцом Минасом Ованесяном (Мино).

Эксперты агентства по данному вопросу – народные артисты Азербайджанской Республики, композиторы Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров заявили об очередном армянском воровстве, что в целом музыкальные произведения, написанные азербайджанскими композиторами – оперы, симфонии, песни, созданные на основе «Сегах», «Баяты, Шираз», «Шур», «Чахаргах» и других мугамов и дястгяхов. Песня написана на основе мугама «Шуштар» и в точности повторяет песню в исполнении армянского певца.

Песня была написана в 1991 году и впервые прозвучала в 1993 году по Азербайджанскому телевидению в исполнении дуэта народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашовой и Джаваншира Гулиева. Студийные записи песни также размещены на платформе YouTube. Песня является одним из самых известных произведений Джаваншира Гулиева.

Начиная с 2004 года Джаваншир Гулиев зарегистрировал в Агентстве (тогда Агентство называлось Агентством по авторским правам) 41 музыкальное произведение, четыре из которых были написаны для большого симфонического оркестра. Песня была зарегистрирована 27 июля 2006 года и ей было присвоено свидетельство о регистрации произведения номер 3089. Песню исполняли Гюлай Зейналлы, Самира Эфенди, турецкая певица Эзги Мертин и другие известные певцы.

Армянский певец Минас Ованисян (Мино) присвоил песню, то есть без разрешения Дж.Гулиева он изменил слова песни и исполнил ее, не указав имени композитора. При этом армянским исполнителем Минасом Ованисяном (Мино) были нарушены личные (неимущественные) права и имущественные (экономические) права Джаваншира Гулиева.

Агентство также заявляет, что текст песни (баяты) является образцом фольклора, принадлежащего азербайджанскому народу. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О правовой охране образцов азербайджанского фольклора», юридические и физические лица других государств могут использовать образцы фольклора в коммерческих целях за пределами Азербайджанской Республики только на основании разрешения Агентства, заплатив комиссию за использование. Кроме того, во всех опубликованных произведениях, в случаях массового исполнения и использования образцов фольклора, четко указывается их источник, а также географическое название места создания использованного образца фольклора и (или) название народа (сообщества), которому он принадлежит.

Данный случай, наряду с положениями национального законодательства, нарушает принцип «национального режима», который является одним из основополагающих принципов, установленных в статье 5 Бернской конвенции «Об охране литературных и художественных произведений», к которой присоединились Азербайджан и Армения, а также других международных соглашений, включая Конвенцию, учреждающую Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), Договора ВОИС по авторскому праву и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам.

Для информации Агентство сообщает, что Джаваншир Гулиев передал управление имущественными правами в цифровых сетях ООО Mikpro, которое работает в этой сфере. По данному вопросу состоялось обращение к руководству ООО Mikpro. Там сообщили, что разосланы уведомления об удалении со всех платформ песни в исполнении армянского певца Минаса Ованисяна (Мино).