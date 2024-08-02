МОК извинился перед Азербайджаном за скандал на открытии Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения Азербайджану за комментарии ведущего телеканала France 2 во время церемонии открытия Летних Олимпийских игр Париж-2024.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, это указано в ответе МОК на официальное письмо протеста, направленное министерством и Национальным олимпийским комитетом.

В письме отмечается, что высказывания французского журналиста противоречат принципам и ценностям, которые МОК пропагандирует через спорт и Олимпийские игры.

«Мы еще раз напомнили ответственным организациям и лицам о принципах и протоколах МОК, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — говорится в письме.

В министерстве подчеркнули, что теперь ожидают официальных извинений от правительства Франции.