Захарова не верит в человеческое происхождение Штайнмайера

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — это человек. К такому мнению она пришла после его обвинений в адрес российского лидера Владимира Путина, который вернул войну в Европу.

Захарова напомнила, что в своё время Штайнмайер лично выступал против выплат блокадникам Ленинграда, если они не являются евреями. Она также отметила, что Берлин способствовал срыву Минских договорённостей, в чём ранее призналась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и финансировал госперевороты на Украине.

«Это говорит человек, чья страна поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. И это говорит человек… а человек ли это говорит?» — высказалась Захарова в телеграм-канале.