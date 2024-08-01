Адвокат: Следствие по делу Роберта Кочаряна хотят затянуть лет на 10

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Суд и прокуратура хотят возобновить следствие по делу Роберта Кочаряна и затянуть процесс лет на 10, считает адвокат 2-го президента Армении Айк Алумян (цитата по «Спутнику»).

Так юрист оценил принятое 22 июля решение Конституционного суда о том, что ч. 3 ст. 309.1 УК РА (статья о свержении конституционного строя) соответствует основному закону. Статья в марте 2021 г. была признана антиконституционной, и дело закрыли.

С точки зрения Алумяна, решение КС дает возможность следствию переквалифицировать обвинение Кочаряну. Адвокат знает, по какой статье могут предъявить обвинение подзащитному, но он не хочет участвовать в «этой нечестной игре». Противоположная сторона привлекла около 1 тыс. лиц – свидетелей и потерпевших по «делу 1 марта». А значит новое следствие будет длиться 10 лет и более. Юрист убежден, что властям нужно не раскрыть дело, а всего лишь показать, что у них есть подсудимый в лице Роберта Кочаряна.